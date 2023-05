Uitzinnige Klopp wordt gek na winnende goal en raakt geblesseerd tijdens sprint richting vierde man

Liverpool voorkwam zondagavond op het nippertje een blamage tegen Tottenham Hotspur. The Reds gaven in de 93ste minuut een 3-0 voorsprong uit handen, maar kwamen via Diogo Jota één minuut later alsnog aan de overwinning. Manager Jürgen Klopp was vanzelfsprekend enorm blij, en leek na de winnende treffer zijn gram te halen bij de vierde man. Na een volle sprint greep de Duitse oefenmeester echter naar zijn hamstring. Daar leek hij na de wedstrijd behoorlijk last van te hebben.

