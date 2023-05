Liverpool geeft riante voorsprong compleet uit handen maar wint alsnog na knotsgek einde

Liverpool en Tottenham hebben er zondagavond een waar voetbalfeest van gemaakt. The Reds stonden na een kwartier voetbal met 3-0 voor, maar gaven in de slotfase de voorsprong uit handen en leken daarmee op weg naar een blamage. Amper één minuut na de gelijkmaker, zorgde Diogo Jota echter alsnog voor de overwinning voor de ploeg van Jürgen Klopp. Het eindigde in 4-3 op Anfield.

Liverpool lijkt de afgelopen weken de weg naar boven hebben gevonden en won de laatste drie wedstrijden op rij. The Spurs verkeren daarentegen in een mindere vorm, hoewel het gelijke spel tegen Manchester United van afgelopen donderdag eventueel een opsteker was voor de ploeg van interim-trainer Ryan Mason. Het duel tussen Liverpool en Tottenham was ook een belangrijke wedstrijden in de strijd om de Champions League-plaatsen.

Desondanks leek er van een goed gevoel totaal geen sprake voor Tottenham. Al na een kwartier keken de bezoekers tegen een 3-0 (!) achterstand aan door goals van Curtis Jones, Luiz Diaz en een strafschop van Mohamed Salah. Bij de tweede goal had Cody Gakpo, die in de basis mocht beginnen, een belangrijke rol. Vlak voor rust kon Harry Kane - terwijl Virgil van Dijk er niet al te best uitzag - wat terugdoen op aangeven van Ivan Perisic, en even later waren de bezoekers zelfs dicht bij de 3-2. Inmiddels hadden er daarvoor zelfs al een aantal uitsupporters de weg naar huis ingezet.

Comeback

The Spurs waarschuwden Liverpool dus al een keer voor rust, waardoor de tweede helft interessant bleef. Nadat Heung-Min Son na rust nog eens de paal raakte, begon Liverpool helemaal te zweten. Dit resulteerde alsnog in de aansluitingstreffer via Son. Er leek geen vuiltje aan de lucht voor The Reds, maar met nog tien minuten op de klok, werd het nog ongekend spannend op Anfield. Zeker toen Richarlison werd vastgepakt in de zestien, maar de scheidsrechter vond het te ligt om een penalty te geven.

Bizar einde

Het spektakelstuk leek helemaal compleet toen Richarlison alsnog voor de gelijkmaker tekende in de 93ste minuut, maar de koek was nog niet op. Via Jota kwamen The Reds amper één minuut daarna alweer op 4-3, en dat was uiteindelijk de einduitslag in een bizar duel tussen Liverpool en Tottenham.