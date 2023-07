Voormalig Studio Sport-presentator Jan Stekelenburg op 81-jarige leeftijd overleden

Jan Stekelenburg is afgelopen donderdag op 81-jarige leeftijd overleden. De bekende presentator was jarenlang een bekend gezicht bij Studio Sport. Vanaf 1968 tot 2022 was hij werkzaam voor de NOS. Stekelenburg was al enige tijd ziek.

Stekelenburg was namens de NOS werkzaam als presentator, verslaggever en eindredacteur. Van 2004 tot en met 2014 was hij de vaste eindredacteur van het bekende programma De Avondetappe, waarvoor hij samen met Mart Smeets de Tour de France volgde. Daarnaast was hij regelmatig te horen bij grote wedstrijden toernooien in onder andere tafeltennis en volleybal.

De drie zoons van Stekelenburg zijn ook in de voetbalwereld terechtgekomen. Jeroen Stekelenburg volgde zijn vader en volgt namens de NOS onder meer het Nederlands elftal. Daarnaast is Milan van Dongen als presentator en verslaggever werkzaam bij ESPN. Maarten Stekelenburg is voetbaltrainer en was onder meer werkzaam als assistent-trainer bij het Nederlands elftal.