Wie wint de Conference League-finale: de FC Twente- of de AZ-beul?

Aan het begin van iedere dag brengt FCUpdate.nl zijn eigen spoorboekje. Met een handig overzicht brengen we in kaart wat het nieuws van de dag gaat worden, welke specials er online komen, welke duels er op het programma staan en wat voor voetbal op tv komt. Dit is wat je allemaal kunt verwachten op woensdag 7 juni.



Wedstrijden

Fiorentina – West Ham United (21.00 uur)

Net als bij de Europa League-finale bestaat ook de Conference League-finale uit twee ploegen die Nederlandse clubs uitgeschakeld hebben. Fiorentina gaf FC Twente het laatste zetje in de laatste voorrondes van het derde Europese toernooi, terwijl AZ op het randje van de finale van het toernooi eruit gewerkt werkt door The Hammers.

Bestiktas – Konyaspor (19.00 uur)

Galatasaray is al even kampioen van Turkije, maar de strijd om de tweede plaats is krankzinnig spannend. Zowel Besiktas als Fenerbahce hebben 77 punten met hetzelfde doelsaldo van +42. Wie gaat er met de tweede plaats aan de haal in de Turkse Süperlig?

Voetbal op tv

21.00 uur: Levante UD – Albacete Balompié, Ziggo Sport, live verslag van het duel om promotie naar LaLiga

21.00 uur: Fiorentina – West Ham United, Veronica, live verslag van de Conference League-finale