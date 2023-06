Wilfred Genee onthult wat Mark Rutte hem na de uitzending van Vandaag Inside vertelde

Wilfred Genee heeft onthuld wat Mark Rutte hem na afloop van zijn eerste bezoek aan Vandaag Inside heeft verteld. De premier was op maandag 13 maart te gast bij de talkshow en kreeg aan het einde van de uitzending enkele cadeaus, waaronder een helm waarop een dildo was geplakt. Waar Rutte de helm aan de kant schoof, deed René van der Gijp de helm wel op.

Aan tafel bij Renze op Zondag blikt Genee terug op dat specifieke moment. "Het was een van de leukere momenten van het seizoen. Het grappige was dat Rutte de helm onmiddellijk wegduwde. Na afloop stond ik nog een tijdje met hem te praten en zei hij: Wilfred, je moet je voorstellen dat alle wereldleiders de foto’s ook te zien krijgen als ik hiermee wordt gefotografeerd. Dan zie ze dus de minister-president met een helm en een dildo. Dat komt niet goed, dat weet ik zeker."

Rutte was in mei opnieuw te gast bij Vandaag Inside. "De eerste uitzending was wel oké, maar de tweede was niet zo goed", blikt Genee terug. "We zaten op twee sporen. We wilden een eigen uitzending maken en lieten ons toch verleiden om met hem de discussie te gaan over zaken waar hij veel meer van weet dan wij bij elkaar. Dat heeft geen zin. Hij is heel goed in het afmaken van zijn verhaal als ik ertussen probeer te komen. Als ik zeg 'Wopke Hoekstra is een lul' om het te verstoren, dan zegt hij: ik moet eerst mijn verhaal afmaken. Dat doet hij heel slim en heeft hij geleerd van de eerste keer. Toen zat ik er misschien iets te kort op en gebeurde er veel meer."

De premier heeft uitgesproken in de toekomst weer aan te willen schuiven bij Vandaag Inside. "Hij wil wel vaker langskomen, maar de volgende keer moeten we wel onze eigen uitzending moet maken", aldus Genee.