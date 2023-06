Wilfred Genee ziet plots een 'uniek moment' tussen Wesley Sneijder en Jan Smit

Is de strijdbijl tussen Jan Smit en Wesley Sneijder begraven? De voorzitter van FC Volendam en de voormalig topvoetballer werden woensdagavond samen gespot in het Brabantse Uden. Wilfred Genee vond het mooi om te zien.

Smit en Sneijder hebben allebei een relatie gehad met Yolanthe Cabau; in 2009 werden Cabau en Sneijder zoenend gespot in een parkeergarage, ondanks dat Cabau nog een relatie had met Smit. Woensdag vonden opnames plaats van Muziekfeest op het Plein, een programma van AVROTROS, en daar was zowel Sneijder als Smit bij aanwezig. De twee waren samen aan het babbelen.

Artikel gaat verder onder video

Tooske Ragas, de presentatrice van Shownieuws, sprak vrijdagavond van 'best wel een bijzonder klein momentje'. Collega Bart Ettekoven was het daarmee eens: “Jazeker. We waren Wilfred en Andy aan het interviewen en toen viel ons oog even op de achtergrond, want daar stonden Jan Smit en Wesley Sneijder met elkaar te babbelen.”

Volgens Ettekoven was er 'een soort frictie' tussen de twee heren, maar die lijkt uit de lucht. Het was overigens niet een verslaggeefster van Shownieuws die het onderonsje opmerkte, maar Wilfred Genee. Hij tipte de journaliste: "Dit is wel een uniek shot, hè? Wesley en Jan Smit samen."

Genee heeft samen met Andy van der Meijde en Sneijder een nummer opgenomen, dat ze ten gehore brachten op het Muziekfeest. Bij het interview met Genee was ook Van der Meijde aanwezig. Die kreeg de vraag waar Smit en Sneijder het over hadden en grapte:

💬 Van der Meijde: "Vaatdoekjes en bestek enzo!"

💬 Genee: "Alles weg"

💬 Van der Meijde: "Wc-papier ook weg!"

Het was uiteraard een referentie aan het beroemde interview met de moeder van Jan Smit over alle voorwerpen die Cabau zou hebben meegenomen na de relatiebreuk. Shownieuws-gast Anouk Smulders na afloop in de studio: "Echt, dat gaat nooit meer over…"