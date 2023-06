Wout Weghorst zat zaterdag in zak en as na de verloren FA Cup-finale van Manchester United tegen Manchester City (2-1). De Nederlandse spits bleef ontgoocheld achter op het gras op Wembley en moest uiteindelijk overeind geholpen worden door teamgenoot Marcus Rashford. Het was voor Weghorst zijn laatste wedstrijd voor United: hij keert aankomende zomer in principe terug bij zijn broodheer Burnley.

Waar de één feest viert... 🥶

Verwerkt Wout Weghorst het verlies in de FA Cup-finale 🧘‍♂️#ZiggoSport #FACup #MCIMUN pic.twitter.com/jxw8XkxSRf — Ziggo Sport Voetbal (@ZS_Voetbal) June 3, 2023