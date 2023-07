'Ajax kan je de komende vijf jaar afschrijven, bij PSV is dat jongetje met dat huilgezicht weg'

Martin van Waardenberg is ervan overtuigd dat Feyenoord ook komend seizoen kampioen van de Eredivisie wordt. De Rotterdamse acteur heeft geen hoge verwachtingen van Ajax en PSV.

"Het gaat gewoon weer gebeuren", doelt Van Waardenberg bij De Oranjezomer op een nieuw kampioenschap van Feyenoord. "Ik bedoel: Ajax kan je de komende vijf jaar afschrijven en PSV zit met Peter Bosz opgescheept, dus dat gaat 'm ook niet worden. En dat jongetje met dat huilgezicht (Xavi Simons, red.) is nu weg."

Met Slot heeft Feyenoord een uitstekende trainer in huis, vindt Van Waardenberg. "Dat is een toppertje, die zet de poppetjes op de goede plek. Dat heeft hij keurig gedaan afgelopen seizoen", zegt de acteur, die te spreken is over komst van Calvin Stengs. "Daar ben ik blij mee. Hij kent Slot, dat wordt een goede combi."