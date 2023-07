Ajax kan zich na bericht uit Londen opmaken voor bod van tientallen miljoenen

West Ham United maakt werk van de komst van Edson Álvarez. De winnaar van de Conference League ziet zijn kans schoon nu de onderhandelingen tussen Borussia Dortmund en de middenvelder van Ajax stroef verlopen.

De eerste gesprekken hebben inmiddels plaatsgevonden, zo klinkt het vanuit Engeland. West Ham United ziet in Álvarez de opvolger van Declan Rice, die voor liefst 116 miljoen euro (plus zes miljoen euro aan bonussen) is verkocht aan Arsenal.

Artikel gaat verder onder video

De Telegraaf meldde een week geleden dat de onderhandelingen tussen Alvarez en Borussia Dortmund waren geklapt omdat de clubs het niet eens konden worden over een transfersom. Florian Plettenberg van de Duitse tak van Sky Sports onthulde maandag echter dat de Duitsers de komst van de Mexicaanse middenvelder nog niet helemaal uit het hoofd hebben gezet.

Álvarez is een van de sterkhouders van Ajax van wie wordt verwacht dat hij deze zomer een transfer gaat maken. Jurriën Timber is hard op weg naar Arsenal, terwijl er voor Mohammed Kudus belangstelling van onder meer Brighton & Hove Albion is. Die club heeft zijn oog ook op Calvin Bassey laten vallen.