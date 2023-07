Bosz zorgt voor verbazing op persconferentie: 'Stel je niet aan, doe niet zo kinderachtig'

Özcan Akyol is van mening dat Peter Bosz wel degelijk indirect heeft gesolliciteerd om trainer van Ajax te worden. De nieuwe oefenmeester van PSV rekende dinsdag op de persconferentie hard af met deze geluiden en dat maakte op Akyol een zwakke indruk maakte.

"Ik zag wel weer beelden dat hij boos werd toen de suggestie werd gewekt dat hij toch wél - weliswaar indirect had gesolliciteerd - naar die post bij Ajax. Toen dacht ik: Ach, stel je niet aan. Doe niet zo kinderachtig", aldus Akyol, die Bosz in het verleden nooit zo vaak zag aanschuiven bij verschillende talkshows: ''Ineens deed hij dat 2/3 keer in één week. Dat vond ik zo kinderachtig", zegt Akyol.

Artikel gaat verder onder video

De journalist, die deze week vaste tafelgast is bij het programma De Oranjezomer, denkt dat Bosz bewust aanschoof bij de talkshows om te solliciteren bij Ajax: "Als je niet hebt gesproken met Ajax kan je ook gewoon zeggen: Nee, ik heb niet gesproken met Ajax. En nu gaan wij weer speculeren en zegt hij weer dat hij niet heeft gesolliciteerd. Hij moet zich niet aanstellen", besluit Akyol.

Over Bosz als trainer is de journalist van het Algemeen Dagblad een stuk meer te spreken, al had hij niet verwacht dat PSV en Bosz een samenwerking zouden aangaan: "Je denkt aan Ajax, je denkt aan Feyenoord, maar niet aan PSV inderdaad", zegt Akyol, die het wel een verstandige keuze vindt van PSV om met Bosz in zee te gaan: "Het is van PSV een uitstekende keuze en misschien gaan ze ook wat vaker aanvallend voetballen."