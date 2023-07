Bram van Polen onthult welke club hem 'wel een keer had willen ophalen'

Bram van Polen en PEC Zwolle zijn al sinds 2007 onlosmakelijk aan elkaar verbonden. De hondstrouwe verdediger zette enkele maanden geleden zijn handtekening onder een nieuw contract, waardoor hij ook komend seizoen in de hoofdstad van Overijssel is te bewonderen. In een interview met FCUpdate vertelt Van Polen over zijn clubliefde en onthult hij welke club hem ooit op de radar had.

Van Polen begint binnenkort aan zijn zeventiende seizoen in dienst van PEC Zwolle. Een transfer naar een andere club is in al die jaren nooit écht een optie geweest. "Al had ik wel een keertje een buitenlands avontuur gewild, maar dan ook echt een avontuur. Australië had ik wel leuk gevonden. Daar is ook wel min of meer sprake van geweest, maar uiteindelijk ging het niet door. De liefde met PEC Zwolle was wederzijds. Toen bleef ik lekker", aldus de 37-jarige verdediger.

Bekijk op YouTube het volledige interview met PEC Zwolle-icoon Bram van Polen

Ook vanuit de Eredivisie is er in het verleden belangstelling geweest voor Van Polen. "Ik heb het er wel eens over gehad met Hans Nijland van FC Groningen (de voormalig algemeen directeur, red.). Hij zei: Bram, we hadden je wel een keertje willen ophalen, maar je verlengde altijd zo vroeg en je schreeuwde altijd van de daken dat je bij Zwolle wilde blijven, dat hielp niet echt mee voor andere clubs. Dat klopt ook wel, dat schreeuwde ik van de daken."

Waar Van Polen PEC Zwolle zijn hele carrière trouw is gebleven, lijken voetballers tegenwoordig steeds makkelijker van club te wisselen. "Het is een hype, zo is de maatschappij iets meer aan het worden. Iets individualistischer. Jongens willen zo snel mogelijk geld binnenharken. Aan de ene kant geef ik ze groot gelijk. Misschien had ik het ook moeten doen. Maar zo’n type ben ik niet. Daar heb ik totaal geen spijt van."

