Daley Blind heeft nieuwe werkgever bijna te pakken: verdediger ondergaat vrijdag medische keuring

Daley Blind staat op een zucht van Girona FC. De oud-speler van onder meer Ajax, Manchester United en Bayern München wordt al geruime tijd in verband gebracht met de nummer tien van het afgelopen seizoen in Spanje en als we De Telegraaf moeten geloven, is een transfer nu écht nabij.

Blind heeft een turbulent seizoen achter de rug. De verdediger was in het grootste deel van de eerste seizoenshelft ‘gewoon’ nog basisspeler bij Ajax, maar met het WK in Qatar voor de deur belandde hij prompt op de bank. De relatie tussen toenmalig trainer Alfred Schreuder en Blind werd er vervolgens niet beter op, waardoor Ajax en de voetballer besloten diens contract per direct te beëindigen. Blind werd nadrukkelijk gelinkt aan een hereniging met Marc Overmars bij Antwerp FC, maar tekende tot ieders verbazing bij Bayern München.

Het huwelijk tussen Bayern München en de Oranje-international werd echter geen succes. Blind kroonde zich weliswaar ook in Duitsland tot landskampioen, maar had daar absoluut geen aandeel in. Onder Julian Nagelsmann, de trainer die hem naar Beieren haalde, kwam Blind nog wel een paar keer in actie. Maar na het ontslag van Nagelsmann en de aanstelling van Thomas Tuchel kwam de verdediger er niet meer aan te pas. Blind vertrok onlangs definitief bij Bayern München en staat nu dus op het punt zijn handtekening te zetten onder een contract bij Girona. De Telegraaf meldt donderdagavond dat hij vrijdag zijn medische keuring ondergaat bij de Spaanse middenmoter.

Indien Blind de medische keuring succesvol doorstaat, dan tekent hij bij Girona een contract tot medio 2025. De nummer tien van het afgelopen seizoen in Spanje moet de vijfde werkgever worden van Blind. De verdediger droeg eerder het shirt van Ajax, FC Groningen, Manchester United en Bayern München. Als speler van Ajax werd hij liefst zeven keer landskampioen.