'Als het klopt, slaat dit alles. Dan zet Ajax zichzelf ontzettend voor lul'

Het 'helemaal niets in Amsterdam' klinkt in menig stadion de laatste weken al heel hard. Ajax staat met lege handen, mede door het beleid dat de club voert. Vrijdagochtend kwam via De Telegraaf het gerucht naar buiten dat Daley Blind benaderd zou zijn voor een mogelijke terugkeer, waarna host Stan Timmerman en hoofdredacteur Dominic Mostert dat verhaal bespraken in de FCUpdate Podcast. Inmiddels heeft trainer John Heitinga aangegeven niet op de hoogte te zijn van het contact.