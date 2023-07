Derksen maakt opwachting in Oranjezomer en gaat los: 'We hebben een klein uur, hé Johan'

Johan Derksen maakte vrijdagavond zijn opwachting in de talkshow De Oranjezomer. De analist had even vakantie, maar werd vanwege de val van het kabinet even telefonisch in de uitzending gehaald. De voormalig hoofdredacteur van Voetbal International ging compleet los en werd door presentatrice Hélène Hendriks na een lang referaat op zijn plek gezet. "We hebben maar een klein uur, hé Johan", zette hij de Snor op zijn plek. Het leverde mooie beelden op op SBS6 (video zie onder).