Duitse tak van Sky Sport spreekt van 'ingewikkelde situatie' rond Lutsharel Geertruida

Feyenoord gaat zoals verwacht niet zomaar meewerken aan een transfer van Lutsharel Geertruida. RB Leipzig wil de verdediger graag overnemen van de Rotterdammers, die vooralsnog hoog in de boom blijven zitten. Dat maakt een mogelijke transfer er niet gemakkelijker op voor de Duitsers.

Volgens de Duitse journalist Philipp Hinze van Sky Sport is er sprake van een 'ingewikkelde situatie'. Leipzig is er naar verluidt persoonlijk al uit met Geertruida, die al bij trainer Arne Slot heeft aangegeven graag naar de Bundesliga te willen vertrekken. Dan zal er wel een tranferrecord moeten worden gebroken in De Kuip. Een bod van dertig miljoen euro is volgens Sky Sport zelfs niet goed om Feyenoord te overtuigen.

Dennis te Kloese lijkt namelijk voet bij stuk te houden en zet in op een bedrag tussen de 35 en 40 miljoen euro. Dat zou een record betekenen voor Feyenoord. Dat staat momenteel nog op naam van Orkun Kökçü, die De Kuip eerder deze zomer achter zich liet voor een avontuur bij Benfica. Met die transfer was minimaal 25 miljoen euro gemoeid. Geertruida ligt op dit moment nog tot medio 2025 vast in Rotterdam-Zuid.

De situatie van Geertruida werd maandag ook besproken in de -podcast van De Telegraaf. "Ze zien Jurriën Timber voor meer dan veertig miljKick-Offoen euro vertrekken naar Arsenal. Simplistisch gezegd is Timber een reserve bij Oranje en Geertruida een basisspeler. Dus Feyenoord zegt: Ho even, moeten wij Geertruida voor de helft gaan verkopen?", vertelde Marcel van der Kraan over de international van Oranje.