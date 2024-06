Heeft Geertruida een vriendin? Dit is wat we weten van zijn privéleven

is bij Feyenoord niet weg te denken uit de basiself, maar ook heeft de centrale verdediger, die ook meegaat naar het Europees kampioenschap in Duitsland, een privéleven. Bij FCUpdate duiken we voorafgaand aan het EK in op het privéleven van onze Nederlandse voetballers.

Voor zover bekend heeft Geertruida geen vriendin, en is hij dus single. Op de Instagram van de Feyenoord-verdediger is geen bericht te vinden wat duidt op een vriendin. Geertruida is niet de enige verdediger die is opgenomen in het Nederlands elftal zonder partner, ook Jeremie Frimpong lijkt nog geen vrouw te hebben.