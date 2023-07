Tadic hard op weg naar uitgang bij Ajax; inhoud van gesprek met Mislintat bekend

Het einde van de samenwerking tussen Dusan Tadic en Ajax is in zicht. De partijen zijn in gesprek over een ontbinding van het contract, zo meldt Voetbal International.

Tadic meldde zich donderdag, een dag later dan eigenlijk de bedoeling was, op De Toekomst. Daar verscheen hij niet op het trainingsveld, maar ging hij samen met zaakwaarnemer Milos Malenovic om tafel met directeur voetbalzaken Sven Mislintat.

De inhoud van dat gesprek is niet geheim gebleven. Bronnen rondom de aanwezigen melden dat Ajax en het kamp-Tadic het hebben gehad over een ontbinding van het contract. Het is de verwachting dat deze ontbinding op korte termijn geformaliseerd zal worden. Tadic is dan vrij om bij een andere club te tekenen. Het zou zomaar kunnen dat Besiktas de nieuwe werkgever van Tadic wordt. De 34-jarige aanvaller wordt al geruime tijd in verband gebracht met een transfer naar de Turkse club.

Kritisch

Het is geen geheim dat Tadic kritisch is op de kwaliteit van de huidige selectie van Ajax. De Amsterdammers, die het voorbije seizoen teleurstelden door op de derde plaats in de Eredivisie te eindigen, houden zich vooralsnog vrij koest op de transfermarkt. Tot nu toe werden alleen Branco van den Boomen (transfervrij overgekomen van Toulouse) en Benjamin Tahirovic (voor acht miljoen euro overgenomen van AS Roma) gehaald, terwijl Jurriën Timber op het punt staat zijn transfer naar Arsenal, er flink wordt getrokken aan Edson Álvarez en Mohammed Kudus een andere belangrijke kandidaat is om de club te verlaten.