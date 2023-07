Earnest Stewart doet uit de doeken hoeveel spelers PSV nog wil halen

PSV is na de komst van Noa Lang en Ricardo Pepi nog lang niet klaar op de transfermarkt. Als het aan directeur voetbalzaken Earnest Stewart ligt, krijgt de selectie van trainer Peter Bosz een flinke kwaliteitsimpuls. "We willen nu nog graag drie spelers aantrekken", vertelt hij in gesprek met het Eindhovens Dagblad.

"Ons streven is om in deze transferperiode nog een rechtsbenige centrale verdediger en een defensieve middenvelder binnen te halen. Daarnaast richten we ons na het vertrek van Xavi Simons op een aanvallende speler voor die linie, die zijn positie in het team kan overnemen", doet Stewart uit de doeken. Een nieuwe back gaat PSV, zoals het er nu voorstaat, deze zomer waarschijnlijk niet aantrekken. "Niet alles kan in één transferperiode", aldus Stewart, die onder meer de zelfopgeleide Shurandy Sambo een kans wil geven.

Namen van spelers die bij PSV op het lijstje staan, wil Stewart niet noemen. "En bedragen ook niet. Als we deze drie spelers allemaal willen aantrekken zonder nieuwe verkopen, moet er financieel wel heel veel meezitten in de onderhandelingen met de betrokken clubs. Vertrekt Ibrahim Sangaré of halen we de groepsfase van de Champions League, dan hebben we natuurlijk meer mogelijkheden."

Sangaré ligt goed in de markt, maar een vertrek is nog geen zekerheid. "Als iemand met de pinpas van een grote club naar het Philips Stadion komt, kunnen we hem kwijtraken. Dat weten we omdat er een clausule is afgesproken. Het zou alleen vervelend zijn als dat vlak voor een belangrijke wedstrijd gebeurt. Daar moeten we op voorbereid zijn. Hebben we dan alles op alles gezet om eerst een verdediger binnen te halen, dan kunnen we misschien geen vervanger voor Ibrahim opstellen. Dagelijks puzzel ik met Peter Bosz om alle scenario’s goed te kunnen voorzien en overzien."