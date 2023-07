Earnest Stewart belandt tijdens trainingskamp van PSV in ziekenhuis

Earnest Stewart is zondag tijdens het trainingskamp van PSV in Oostenrijk vanwege een blindedarmontsteking op de operatietafel beland. De directeur voetbalzaken moest zich laten behandelen in het ziekenhuis, waarna hij onder het mes ging.

Stewart reisde zondag samen met de selectie van PSV naar het trainingskamp in in Windischgartsten, waar zaterdagavond tegen Blau-Weiss Linz (2-1) de eerste zege onder Peter Bosz werd geboekt. Nog geen 24 uur later werd de directeur voetbalzaken opgenomen in het ziekenhuis, waar hij een succesvolle operatie onderging.

De verwachting is dat Stewart terugkeert bij het team. Het zijn drukke tijden voor de directeur voetbalzaken, die dit weekend te horen kreeg dat Xavi Simons gebruikmaakt van de clausule in zijn contract en terugkeert naar Paris Saint-Germain. De zoektocht naar een opvolger voor Simons is reeds begonnen, terwijl de Eindhovenaren zich deze zomer ook nog op andere posities willen versterken.