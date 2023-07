Feyenoord gaat door met winnen: PEC Zwolle wordt verslagen in eerste oefenwedstrijd

Feyenoord is de voorbereiding op het nieuwe seizoen begonnen met een overwinning op PEC Zwolle. De Rotterdammers waren op het terrein van amateurvereniging VV Smitshoek in Barendrecht met 3-1 te sterk voor de promovendus. Danilo, Ezequiel Ballaude en Yankuba Minteh verzorgden de productie namens de landskampioen.

Feyenoord verscheen afgelopen week weer op het trainingsveld ter voorbereiding op komend seizoen. Daarin verdedigt het niet alleen de landstitel, maar maakt het ook zijn rentree in de groepsfase van de Champions League. Het is momenteel echter nog de grote vraag over welke groep trainer Arne Slot tegen die tijd kan beschikken. De succestrainer zag aanvoerder Orkun Kökçü al vertrekken naar Benfica en ook Justin Bijlow én Lutsharel Geertruida zouden een uitstekend seizoen kunnen bekronen met een transfer naar een buitenlandse topcompetitie.

Bijlow en Geertruida waren zaterdagmiddag in ieder geval nog niet van de partij. Zij melden zich door hun interlandverplichtingen vorige maand later in Rotterdam. Slot kon tegen PEC Zwolle wel beschikken over onder anderen Timon Wellenreuther, Marcus Pedersen, Javaîro Dilrosun en Igor Paixão. Ook aanwinst Thomas van den Belt verscheen aan de aftrap. De middenvelder maakte uitgerekend tegen zijn vorige werkgever zijn officieuze debuut voor de Rotterdammers. Van den Belt was in het voorbije seizoen nog de grote uitblinker bij PEC Zwolle, dat mogelijk ook Thomas Beelen nog ziet vertrekken.

In de eerste helft kende Feyenoord weinig problemen met PEC Zwolle, al viel de openingstreffer pas na dertig minuten. Danilo nam een diepe bal knap mee met de borst, maakte vervolgens nog een schijnbeweging langs Kenneth Vermeer en schoof zo de eerste goal van de voorbereiding voor Feyenoord binnen. Zeven minuten later was het al 2-0. Vermeer, een van de nieuwe gezichten bij PEC Zwolle, wilde een bal die van richting veranderde binnen houden, maar Paixão snoepte de bal van hem af. De Braziliaan kon de bal vervolgens in de voeten schuiven van Bullaude, die de stand op 2-0 bracht.

Feyenoord verscheen na de pauze met elf nieuwe namen binnen de lijnen. De vele wisselingen bij de gastheer zorgden ervoor dat PEC Zwolle beter in de wedstrijd kon komen en na een klein kwartier spelen zelfs de aansluitingstreffer wist te maken: Apostolos Vellios knikte de 2-1 tegen de touwen. Met veel jonkies binnen de lijnen slaagde Feyenoord er toch in de wedstrijd voortijdig te beslissen. De ploeg van Slot kreeg na 77 minuten een strafschop na een overtreding op Jaden Slory. Yankuba Minteh ging achter de bal staan en schoot onberispelijk binnen, waarmee hij zijn eerste treffer in Rotterdamse dienst maakte. Daarmee bepaalde hij de eindstand op 3-1.