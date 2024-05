Maduro: 'Sommige dingen kan ik natuurlijk niet hier op televisie zeggen, maar...'

Hoewel de samenwerking tussen Ajax en Hedwiges Maduro niet heeft gebracht waar in Amsterdam op werd gehoopt, kijkt de huidige assistent van John van ’t Schip en met ingang van volgend seizoen nieuwe hoofdtrainer van Almere City niet met een slecht gevoel terug op het afgelopen jaar. Maduro erkent dat het een moeizaam jaar is geweest, maar heeft naar eigen zeggend veel geleerd, al weet hij ook dat een aantal dingen niet voor de kijkers op televisie is bedoeld.

Maduro droeg tijdens zijn spelersloopbaan 107 keer het shirt van Ajax en keerde vorig jaar dus terug in de Johan Cruijff ArenA. De Almeerder was in het seizoen ervoor als rechterhand van Alex Pastoor met Almere City gepromoveerd naar de Eredivisie en bekroonde die prestatie met een overgang naar Ajax, waar hij aan de slag ging als assistent van Maurice Steijn. Laatstgenoemde stapte na een aantal dramatische maanden echter eind oktober al op als hoofdtrainer. Ajax vond zich op een gegeven moment zelfs terug op de laatste plaats. Onder Van ’t Schip werd de weg omhoog ingezet, maar het is al met al een zeer teleurstellend seizoen geworden voor de Amsterdammers.

Oók voor Maduro. “Uiteindelijk is het een moeizaam seizoen geweest bij Ajax, voor iedereen”, zo vertelde hij maandag rond zijn presentatie als nieuwe hoofdtrainer van Almere City voor de camera van de NOS. “Ik heb veel geleerd dit jaar, dus dat neem ik allemaal mee naar de toekomst. Uiteindelijk is het voor iedereen een heel moeizaam jaar geweest, maar je moet er ook van leren. Sommige dingen kan ik natuurlijk niet hier op televisie zeggen, maar ik heb enorm veel geleerd, zeker met betrekking tot hoe het kan zijn op de achtergrond. Hoe alles kan werken, bijvoorbeeld de samenwerking met de technisch directeur, de hoofdtrainer. Zulke dingen allemaal. Die gaan me helpen in de toekomst”, is Maduro overtuigd.

Almere City

De voormalig international stapt op een interessant moment in bij Almere City. De club heeft een goed debuutseizoen op het hoogste niveau achter de rug. Het tweede jaar is over het algemeen een stuk lastiger. Of dat gegeven voor Maduro nog een heikel punt is geweest? “Je denkt er wel over na, maar uiteindelijk heb je heel veel vertrouwen in de club en de werkwijze van de club. Ik ben erbij geweest waar de club naartoe wil qua plannen, dus die ken ik heel goed. Vandaar ook het vertrouwen dat Almere City elk jaar probeert te groeien en ook nu weer, komend seizoen. Dat is dus de uitdaging en daarvoor heb ik gekozen”, aldus de opvolger van Pastoor. Het was sowieso al de bedoeling dat Maduro Pastoor zou gaan opvolgen. “Dit was het oorspronkelijke plan bij Almere, dat ik het dit seizoen zou overnemen als hoofdcoach. Ik ben blij dat ik dat plan nu weer kan volgen.”

