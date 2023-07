'Feyenoord legt derde bod neer bij Dinamo Zagreb voor hattrickheld Luka Ivanusec'

Feyenoord is vol vertrouwen dat Luka Ivanusec spoedig een transfer naar Rotterdam-Zuid gaat maken. Arne Slot wil de aanvaller graag toevoegen aan zijn selectie, maar twee recente aanbiedingen vanuit Nederland werden afgewezen door Dinamo Zagreb. Inmiddels is er een derde bod neergelegd.

Het doorgaans goed ingevoerde 1908.nl weet dat Feyenoord voor de derde keer heeft aangeklopt bij Dinamo. De club uit Rotterdam wil 8,3 miljoen euro op tafel leggen voor de aanvaller, die nog tot medio 2026 onder contract staat in Zagreb. De international van Kroatië moet Slot voorzien van meer opties op de flanken. Ivanusec wordt gezien als de ideale vervanger van de vertrokken Oussama Idrissi.

De 24-jarige Kroaat heeft meerdere clubs geparkeerd om af te wachten wat er met Feyenoord gaat gebeuren. Zo zouden VfL Wolfsburg, Fiorentina en Mallorca ook belangstelling hebben. Ivanusec kan daarnaast ook naar Olympique Marseille, dat hem voor de neus van Feyenoord probeert weg te kapen. Die club heeft echter nog bod uitgebracht en dus lijkt Feyenoord in het voordeel. Persoonlijk lijkt Feyenoord er wel uit gaan komen met de speler.

Ivanusec liet zich dinsdagavond nog zien in de tweede voorronde van de Champions League. Met zijn club Dinamo nam hij het in eigen huis op tegen FC Astana. Het doelwit van Feyenoord was met drie doelpunten enorm belangrijk tijdens de 4-0 overwinning. De return in Astana lijkt dus slechts een formaliteit. Feyenoord is als kampioen van Nederland al zeker van de groepsfase van de Champions League.