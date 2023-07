Feyenoord slaat belangrijke slag binnen directie; Te Kloese gaat dubbelrol vervullen

Feyenoord heeft Jelle Goes aangesteld als Recruitment & Development manager. De Rotterdammers laten maandagmiddag weten dat de 53-jarige Hilversummer overkomt van de UEFA. Daar was hij actief als Chief of Football Development. Eerder werkte hij in verschillende functies in heel Europa.

Goes zal in zijn functie rechtstreeks rapporteren aan algemeen directeur Dennis te Kloese en in een ondersteunende rol leiding geven aan de jeugd- en seniorenscouting, technische ondersteuning bieden aan Feyenoord Academy en als klankbord fungeren voor Feyenoord Vrouwen 1. Goes was in het verleden als technisch manager actief bij de KNVB en de voetbalbond van Israël. Ook was hij onder meer hoofd jeugdopleiding bij PSV.

De schat aan ervaring van Goes zorgt voor tevredenheid bij algemeen directeur Dennis te Kloese. "Jelle neemt, door de verschillende technische functies die hij de afgelopen jaren heeft bekleed, enorm veel kennis en ervaring met zich mee. Dat, aangevuld met zijn bevlogenheid, maakt hem een ideale kandidaat voor de manier waarop we graag zien dat deze functie wordt ingevuld", laat Te Kloese weten op de website van Feyenoord.

Te Kloese gaat door deze ontwikkelingen een dubbelrol bekleden bij Feyenoord. Hij blijft natuurlijk gewoon algemeen directeur van de regerend landskampioen, maar pakt ook de functie van technisch directeur erbij. Te Kloese wordt daarin ondersteund door Goes en Mark Ruijl, manager Global Football. Ook de lijntjes met hoofdtrainer Arne Slot zullen kort zijn. Het belooft een drukke transferzomer te worden voor de Rotterdammers.

Goes kijkt uit naar zijn nieuwe uitdaging in De Kuip. "Feyenoord is een prachtige club, waar het harde werken van de afgelopen jaren echt zijn vruchten heeft afgeworpen. Ik ben blij en trots hier onderdeel van te kunnen uitmaken en samen die ingezette lijn omhoog verder voort te zetten. Ik kijk dan ook enorm uit naar deze uitdaging en de samenwerking met het team", aldus Goes, die ook het bondscoachschap van Estland op zijn CV heeft staan.