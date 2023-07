'Forest Green Rovers neemt historische beslissing na ontslag van trainer Duncan Ferguson'

Forest Green Rovers, uitkomend in League Two - het vierde profniveau in Engeland - schrijft deze week geschiedenis. De club nam afgelopen week afscheid van trainer Duncan Ferguson, de Schotse oud-prof van onder meer Everton en Newcastle United. Als tijdelijke opvolger schoof de club Hannah Dingley naar voren; zij is de eerste vrouw ooit die een Engelse profclub onder haar hoede heeft als trainer.

Dat meldt onder meer de Daily Mail dinsdag, al heeft de club zelf nog niet officieel naar buiten gebracht dat Dingley inderdaad als interim-trainer is aangesteld. Dingley was al als hoofd jeugdopleiding verbonden aan Forest Green, omdat zij over een UEFA Pro-licentie beschikt zou ze dinsdag de training van het eerste elftal hebben geleid. De verwachting is dat Dingley de komende tijd nog voor de groep zal staan en de ploeg woensdag ook vanaf de bank zal leiden tijdens het eerste oefenduel van de voorbereiding. Daarin treft ze amateurclub Melksham Town. Ondertussen blijft Forest Green wel op zoek naar een permanente opvolger voor Ferguson.

Dat de historische - al dan niet tijdelijke - aanstelling uitgerekend bij Forest Green plaatsvindt, is niet geheel verrassend. Sinds 2010 is de club voor een groot deel in handen van Dale Vince, eigenaar van een bedrijf in groene energie. Sinds 2015 is de club volledig veganistisch; ook werd het stadion verduurzaamd en rijdt de club in een elektrische spelersbus. Sinds 2018 mag Forest Green zich daarom van de VN de 'eerste klimaatneutrale club ter wereld' noemen, terwijl de FIFA het houdt op 'de groenste club ter wereld'.

Sinds 2020 is de club bovendien deels in handen van een voormalig Premier League-voetballer. De Spanjaard Héctor Bellerin (ex-Arsenal en Barcelona, nu Sporting CP) werd in dat jaar de op Vince na grootste aandeelhouder. Bellerin staat bekend als zeer progressief, zijn investering in de klimaatneutrale club kan daar niet los van worden gezien.