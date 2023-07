Fraaie succescijfers voor talkshow De Oranjezomer

Het tv-programma De Oranjezomer dat op het tijdslot van Vandaag Inside zit, maakt een sterke ontwikkeling door als het gaat om de cijfers. De talkshow van Hélène Hendriks zit deze week weer boven de 700.000 kijkers op SBS 6 én blijkt de best beluisterde podcast van Spotify in Nederland te hebben.

De Oranjezomer was de opvolger van Marcel en Gijs als vervanger van Vandaag Inside, wiens mannen genieten van de zomervakantie. Het tv-programma begon met gemiddeld 755.000 kijkers en een piek van 1.368.000, maar zakte gedurende de eerste week naar 568.000 gemiddelde kijkcijfers. Wel bleef de piek nog net iets boven de miljoen kijkers.

Artikel gaat verder onder video

In de eerste twee dagen van de tweede week kijken er gemiddeld weer 760.000 (1.320.000 op de piek) en 724.000 (1.237.000) kijkers naar de talkshow. Daarmee zit de show nog wel iets onder de mannen van Vandaag Inside, maar veel scheelt het niet meer. Mediadeskundige Rob Goossens denkt in de BLVD Podcast zelfs dat het programma in de komende weken nog over een miljoen kijkers heen kan gaan. “Op1 én de RTL-talkshows gaan met zomerstop”, voerde hij onder meer als argument daarvoor aan. Rutger Castricum zit er deze week als vaste gast in de talkshow, op de plek van Johan Derksen aan het eind van de tafel. Later wordt die wisselende positie ook ingevuld door onder anderen Fikan Ediz, Jack van Gelder en Youri Mulder.

Niet alleen qua kijkcijfers scoort De Oranjezomer goed, ook de podcast gaat uitstekend. Woensdag werd namelijk bekend dat de geluidsopname van de tv-show op nummer één staat in de hitlijst met Top Podcasts in Nederland op Spotify. Heet van de Herdgang (ED), Geuze & Gorgels (Monica & Kaj), De Bennies (Noël, Thijs & Enzo) en Maarten van Rossem – De Podcast (Tom Jessen & Maarten van Rossem) maken de top-vijf in die volgorde vol.