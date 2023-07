Frank de Boer wees terugkeer bij Ajax af: 'Dit moet ik niet willen'

Ajax heeft afgelopen seizoen tot twee keer toe een blauwtje gelopen bij Frank de Boer. De club wilde hem eerst als assistent toevoegen aan de staf van Alfred Schreuder, later werd de voormalig verdediger én trainer van de club opnieuw benaderd om de ontslagen Schreuder als interim op te volgen. Beide keren bedankte De Boer echter, zo onthult hij in gesprek met het Algemeen Dagblad.

Het eerste contact dateert van eind januari. Schreuder was op dat moment nog in functie, maar Ajax dobberde als een stuurloos schip door de Eredivisie en de Champions League. De Boer werd gevraagd om als assistent terug te keren bij de club waar hij eerder jarenlang successen vierde als hoofdtrainer, onder meer door vier landstitels op rij binnen te halen. Hij bedankte daar echter voor.

Artikel gaat verder onder video

Korte tijd later werd Schreuder alsnog de laan uitgestuurd. Opnieuw klopte Ajax bij De Boer aan, deze keer om als interim-trainer het seizoen af te maken. John Heitinga had in dat geval als assistent moeten fungeren. "Daar hebben we over gesproken, maar ze wilden nog een tweede gesprek. Ik dacht: hallo, jullie weten toch wel wat jullie aan mij hebben. Ik zag het aanvankelijk wel zitten om het seizoen af te maken. Maar die ochtend werd ik alweer om vijf uur wakker. Toen dacht ik: dit moet ik niet willen. Ik heb toen Edwin van der Sar meteen gebeld en bedankt", onthult De Boer.

Hij geeft twee redenen waarom hij besloot tóch niet op de toenadering in te gaan: "Ten eerste omdat ik geen zin had om me in nog een gesprek te moeten bewijzen en ten tweede omdat het malen midden in de nacht alweer begon. Dat was juist waarom ik afstand had genomen", aldus De Boer. Inmiddels heeft hij die bezwaren alsnog opzij gezet om bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten zijn loopbaan als trainer nieuw leven in te blazen.