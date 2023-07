'Geef hem een jaar het salaris van Tadic: titel is gegarandeerd voor Ajax'

Ajax doet er volgens journalist Henk Spaan verstandig aan om het vrijgekomen salarisbudget na het vertrek van Dusan Tadic aan te wenden om Edson Álvarez komend seizoen in Amsterdam te houden. Spaan denkt zelfs dat de landstitel niet aan de Amsterdammers voorbij kan gaan als trainer Maurice Steijn de beschikking krijgt over de Mexicaan.

Álvarez was afgelopen seizoen al dichtbij een overgang naar Chelsea, maar zag toen hoe Ajax voet bij stuk hield. Deze zomer lijkt een vertrek onvermijdelijk. West Ham United ziet naar verluidt de Ajacied als ideale vervanger van de voor een recordbedrag naar Arsenal vertrokken Declan Rice. Als het aan Spaan ligt komt het echter niet zover.

"Álvarez naast Branco van den Boomen is een gedroomd middenveld", aldus de journalist en presentator op Twitter. "Geef Álvarez voor een jaar het salaris van Tadic en een gehalveerde transfersom", vervolgt Spaan. "Titel gegarandeerd", voorspelt hij vervolgens.

Of een salarisverhoging genoeg is om Álvarez nog een jaar in de Johan Cruijff Arena te houden is nog maar de vraag. De middenvelder, die ook in het centrum van de defensie uit de voeten kan, zou de belangrijkste kandidaat zijn voor The Hammers nu concurrent João Pahinha (Fulham) tijdens een oefenwedstrijd tegen Brentford geblesseerd is geraakt. West Ham, afgelopen seizoen winnaar van de Conference League, zou een bedrag van om en nabij de veertig miljoen euro hebben om Álvarez uit Amsterdam weg te plukken.