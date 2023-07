Handsbal in het zestienmetergebied komend seizoen anders bestraft in Nederland

De regels omtrent de handsballen in het zestienmetergebied gaat voor het komende seizoen deels op de schop. Waar een bal op de hand voorheen structureel een strafschop en een gele kaart waard waren, wordt dat vermoedelijk anders. De gele kaart die standaard getrokken moest worden voor een (onbewuste) handsbal bij een doelpoging, gaat eraf.

De UEFA wil namelijk af van het feit dat elke handsbal in de eigen zestien een gele kaart oplevert, als dat gebeurt bij een schot op doel. De regel dat er een strafschop volgt als de hand op een onnatuurlijke plek of boven schouderhoogte is, blijft wel gewoon aan. Maar de gele prent die tot dit seizoen altijd getrokken moest worden en voor veel irritatie zorgde, gaat eraf.

De KNVB gaat die instructie van de UEFA binnenkort intern gesproken, maar normaliter wordt dat ‘gewoon’ opgevolgd door de Nederlandse voetbalbond, zo benadrukt woordvoerder scheidsrechterszaken Hans Olde Olthof in het Algemeen Dagblad. “We willen als KNVB altijd zo veel mogelijk in de pas lopen met andere landen in Europa. Wordt vervolgd dus.”

Verder zal er vanaf het komende seizoen voor keepers minder ruimte zijn om penaltynemers af te leiden. Onsportief gedrag en vertragende of intimiderende acties van een keeper, moeten vanaf komend seizoen per direct worden opgepakt. Daarbij gaat het wel om de extremen uit te bannen. Hetzelfde geldt voor heel langdurig juichen: daar wordt meer tijd voor bijgetrokken. Met de recente suggesties van Marco van Basten wordt vooralsnog niets gedaan, omdat spelregelwijzigingen eens per jaar worden vastgesteld.