Hier kijk je naar de oefenwedstrijd van Ajax tegen Shakhtar Donetsk

Ajax speelt dinsdagmiddag om 14.00 uur een oefenwedstrijd tegen Shakhtar Donetsk. Het is de tweede keer dat de ploeg van trainer Maurice Steijn in de voorbereiding in actie komt. Eerder werd er geoefend tegen FC Den Bosch. Het vriendschappelijke duel wordt live uitgezonden door Ziggo Sport.

Waar Ajax tegen FC Den Bosch nog op halve sterkte was, heeft Steijn deze maandag de beschikking over meerdere van vakantie teruggekeerde internationals. Edson Álvarez en Jorge Sánchez, die het voorbije weekend met Mexico de Gold Cup wonnen, sluiten later aan.

De wedstrijd tussen Ajax en Shakhtar Donetsk wordt op De Toekomst gespeeld. Publiek is niet welkom bij het oefenduel.

Opstelling Ajax: Gorter; Rensch, Aertssen, Hato, Salah-Eddine; Tahirovic, Klaassen, Van den Boomen; Kudus, Rasmussen, Bergwijn