Jack van Gelder vernietigend over dolend Ajax: 'Een gigantische zelfoverschatting'

Jack van Gelder heeft geen goed woord over voor het huidige beleid bij Ajax. De voormalig sportjournalist stak zijn mening maandagavond bij De Oranjezomer van SBS6 niet bepaald onder stoelen of banken. Van Gelder hekelt de houding van enkele spelers en technisch directeur Sven Mislintat.

"Ajax is zo gênant, dat kun je je niet voorstellen", opent Van Gelder zijn relaas. "Behalve het feit dat er vier of vijf spelers lopen met een gigantische zelfoverschatting. Het is echt verschrikkelijk. Nu wordt er gezegd: Klaassen moet of wil weg en Rulli zou niet hebben getraind omdat hij wil dat er betere spelers komen. Berghuis raakt geblesseerd als er ergens iets ligt, dan valt hij erover. Álvarez en Kudus worden misschien verkocht. Steijn die denkt: waar ben ik hier in terechtgekomen?"

Van Gelder haalt ook enkele uitspraken van Mislintat aan. "Mislintat heeft nu gezegd, en daar zijn ze in Amsterdam buitengewoon blij mee, dat het tussen de twee en vier jaar kan duren voor ze het weer op poten hebben. Hij schijnt iets goed gedaan te hebben in Duitsland. Als ze dit seizoen niet bij de bovenste twee zitten, terwijl we twee Champions League-plekken hebben, loop je zeventig miljoen sowieso mis." Ajax opent het nieuwe seizoen volgende week zaterdag met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo.

De 72-jarige Amsterdammer oppert ook een scenario waarin de grootmacht uit de hoofdstad nog langer in de knel zit. "Ajax heeft altijd de dure huishouding en houding van 'wij zijn de grootste' gehad. Als je dit seizoen niet bij de bovenste twee bent, heb je de slag gemist en duurt het veel langer dan vier jaar. Maar dan is Mislintat er allang niet meer bij", aldus Van Gelder over de situatie in Amsterdam.