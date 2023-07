Jill Roord maakt toptransfer in aanloop naar WK: 'Op alle fronten heel aantrekkelijk'

Jill Roord (26) bereidt zich momenteel met het Nederlands elftal voor op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Na dat toernooi keert de aanvallende middenvelder echter niet meer terug bij haar Duitse club VfL Wolfsburg, waarmee ze afgelopen seizoen de finale van de Champions League bereikte. Manchester City heeft donderdag bekendgemaakt dat Roord bij die club terugkeert in Engeland.

De Engelse competitie is geen onbekend terrein voor Roord, die eerder al twee jaar bij Arsenal speelde. "De Engelse competitie vind ik aantrekkelijk, met veel wedstrijden op topniveau en de ambiance is altijd geweldig. Die competitie is de beste competitie in het vrouwenvoetbal op dit moment", zegt de speler zelf tegenover de NOS. Toch is dat niet de enige reden om terug te keren: de overstap is in haar woorden "op alle fronten heel aantrekkelijk."

Daarmee doelt Roord ook op de rol die haar nieuwe club voor haar in gedachten heeft. "Het is een fantastische club, het voetbal dat ze spelen past perfect bij mij en het is een team met veel potentie", vindt de 81-voudig international. Met haar nieuwe club is Roord niet actief in Europa, waar ze afgelopen seizoen met Wolfsburg nog tot de finale van het grootste clubtoernooi in het vrouwenvoetbal reikte. Barcelona was in de einstrijd uiteindelijk met 3-2 te sterk. Wel legde Roord met de Duitse club afgelopen seizoen beslag op de Duitse beker en werd ze tweede in de Bundesliga achter Bayern München.

Roord is zich er dan ook van bewust dat ze een grote club achterlaat. "Ik zat daar hartstikke goed, het was niet zo dat ik weg wilde", aldus de middenvelder. "Ik heb bij Wolfsburg twee fantastische jaren gehad die heel belangrijk waren voor mijn ontwikkeling", vervolgt Roord. Bij City is ze echter een van de meer ervaren spelers in "een best wel jong team", zoals ze zelf zegt. Daardoor wordt van de ervaren Roord een meer "leidende rol" verlangd: "Dat is ook goed voor mijn ontwikkeling.