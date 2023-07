Johan Derksen geeft mening over gigantisch salaris dat Eva Jinek inlevert met transfer

Eva Jinek verlaat RTL en keert vanaf volgend jaar terug naar de publieke omroep, zo werd afgelopen week bekend. De presentatrice gaat er met de overstap in financieel opzicht gigantisch op achteruit, maar Johan Derksen kan de keuze van Jinek goed begrijpen.

Jinek staat bij RTL op de loonlijst voor ongeveer 1,2 miljoen euro per jaar, zo onthulde oud-RTL-baas Fons van Westerloo in 2019. De talkshowhost zal bij de NPO naar verluidt genoegen moeten nemen met een jaarsalaris van circa 200.000 euro, maar Derksen spreekt desondanks van een logische stap.

"Ik begrijp het eigenlijk heel goed", zegt de oud-voetballer en televisiepersoonlijkheid in gesprek met Shownieuws. "Eva is een ijdel type. Zij heeft zich een beetje verkeken aan de commerciëlen. Zij heeft zich vergaapt aan de salarissen bij de commerciëlen: die zijn natuurlijk veel aantrekkelijker dan bij de publieke omroep."

Jinek is nu in verwachting van een tweede kind, nadat ze vijf jaar geleden voor het eerst moeder werd. "Ze denkt nu: ik kies eieren voor mijn geld, in combinatie met het feit dat er nu een tweede kind op komst is", vervolgt Derksen over de naderende overstap van de presentatrice. "Als je met twee kinderen een goede moeder wil zijn, dan kun je geen dagelijkse talkshow hebben. Je staat de hele dag aan: je volgt het nieuws, je gaat bellen met je redactie. Dan moet ze wel genoegen nemen met de Balkenendenorm, maar dat is voor de doorsnee Nederlander nog steeds een gigantisch salaris."