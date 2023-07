Johan Derksen tevreden met beslissingen in top drie: 'In dat kader vind ik het positief'

Johan Derksen vindt het een goede zaak dat Ajax heeft gekozen om Maurice Steijn aan te stellen als nieuwe hoofdtrainer. De traditionele top drie wordt zodoende getraind door drie Nederlanders en dat stemt Derksen tevreden. Dat vertelde hij in een video-item voor De Oranjezomer van SBS6.

"Ik vind het heel leuk dat Ajax toch heeft gekozen voor die Nederlandse trainer", aldus een opgetogen Derksen. "We hebben Peter Bosz en Feyenoord heeft ook een goede Nederlandse trainer. Dat hoort ook zo, de Nederlandse school moet gerespecteerd worden. Ik houd helemaal niet van al die buitenlanders. Ik vind het zo armoedig als een buitenlander hier trainer wordt voor een hoop geld. Een degradatie voor het Nederlandse trainerscorps. In dat kader vind ik het positief."

Derksen wordt door Noa Vahle ook nog gevraagd naar een voorzichtige voorspelling van het seizoen. Feyenoord, PSV en Ajax zijn immers allemaal weer begonnen aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. "Ik sta heel ver van het voetbal af. Ajax, PSV en Feyenoord zijn me allemaal even lief. Ik heb geen enkele voorkeur, dat is mijn voordeel. Het wordt een leuke en spannende competitie. Ik denk dat die drie niet veel voor elkaar onder doen", voorspelt de 74-jarige oud-voetballer.