Jurriën Timber maakt bij debuut voor Arsenal verpletterende indruk op Mikel Arteta

Jurriën Timber heeft bij zijn officieuze debuut voor Arsenal veel indruk gemaakt. Mikel Arteta is lyrisch over de vuurdoop van de 22-jarige verdediger.

De van Ajax overgekomen Timber kreeg in de oefenwedstrijd tegen de MLS All-Stars ruim 25 minuten speeltijd van Mikel Arteta. "Hij is echt een veelzijdige speler en kan op diverse posities op verschillende manieren spelen. Hij is comfortabel aan de bal, agressief in de duels en heeft die dynamiek waar ik zo van hou", aldus de Spaanse manager.

Met zijn eerste actie van de wedstrijd zette Timber meteen de toon. "Hij zette hoog druk, won het duel, pakte de bal af en was er meteen klaar voor. Zo is hij de afgelopen dagen ook geweest. Hij functioneert goed in het team en wordt echt een heel belangrijke speler voor ons", voorspelt Arteta.

Arsenal won het vriendschappelijke duel met 5-0. Komende zaterdag staat voor de Londense club de volgende oefenwedstrijd op het programma. Het Manchester United van Erik ten Hag is dan de tegenstander. Daarna wacht een ontmoeting met FC Barcelona.