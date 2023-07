Livestream: kijk hier naar de oefenwedstrijd tussen Ajax en SpVgg Unterhaching

Ajax speelt dinsdagmiddag (17.00 uur) een oefenwedstrijd ter voorbereiding op het nieuwe seizoen. De ploeg van trainer Maurice Steijn neemt het in Duitsland op tegen SpVgg Unterhaching, een club van het derde niveau. De wedstrijd is live te volgen via YouTube en TikTok.

Ajax speelde tot nu toe al tegen FC Den Bosch (2-2), Sjachtar Donetsk (3-0 zege) en Anderlecht (3-0 nederlaag). In Duitsland wachten later nog vriendschappelijke wedstrijden tegen FC Augsburg en Borussia Dortmund. Steijn speelt tegen Unterhaching met onderstaande spelers.

Opstelling Ajax: Gorter; Jermoumi, Gooijer, Milovanovic, Wijndal; Klaassen, Misehouy, Taylor; Conceicao, Brobbey, Daramy.

Wissels Ajax: Rulli, Kremers, Rensch, Hato, Van den Boomen, Tahirovic, Salah-Eddine, Bergwijn, Godts, Aertssen, Rasmussen, Hlynsson.