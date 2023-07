Nieuws over Marcel Keizer zorgt voor opluchting bij supporters van Antwerp

Marcel Keizer (54) gaat aan de slag in Saudi-Arabië. De voormalig trainer van onder meer FC Emmen, Ajax en Sporting CP heeft een contract getekend bij de nummer vier van het voorbije seizoen: Al-Shahbab. Die club werd eerder gelinkt aan Antwerp-trainer Mark van Bommel, die dus voorlopig bij de kampioen van België lijkt te blijven.

Dat maakt de club zelf via de officiële kanalen bekend. Keizer vertrok eerder deze zomer na bijna vier jaar bij Al-Jazira in de Verenigde Arabische Emiraten. Bij die club werd hij opgevolgd door Frank de Boer. Keizer ondertekent bij zijn nieuwe club een contract voor één seizoen. Bij Al-Shabab treedt hij in de voetsporen van de Spanjaard Vicente Moreno.

Artikel gaat verder onder video

De social media-afdeling van Al-Shabab moet nog wel even wennen aan de komst van de Nederlandse trainer. In de Tweet waarin de komst van Keizer wordt aangekondigd schrijft de club zijn naam foutief als 'Kaiser'. Of men in de war is met Keizers collega-trainer Ruud Kaiser of wellicht zelfs Franz Beckenbauer (der Kaiser) is niet helemaal duidelijk.

Tekst gaat verder onder de tweet.

Van Bommel

Eerder deze week werd Mark van Bommel nog gelinkt aan Al-Shabab. Volgens de Italiaanse journalist Rudy Galetti was de club zelfs al in gesprek met de succestrainer van Royal Antwerp FC. Van Bommel maakte afgelopen seizoen indruk door in zijn debuutjaar in België direct beslag te leggen op de dubbel. Zondag kwam daar met de Belgische Supercup zelfs het derde eremetaal in amper twaalf maanden tijd bij.

De bekendste speler waarmee Keizer bij Al-Shabab te maken zal krijgen is wellicht Ever Banéga. De inmiddels 35-jarige Argentijn speelde in het verleden jarenlang voor clubs als Valencia, Sevilla en Internazionale in Europa. De 65-voudig Argentijns international staat sinds 2020 onder contract bij de Saudische club en droeg afgelopen seizoen de aanvoerdersband.