Maurice Steijn pakt speler van Ajax flink aan: 'Je moet gewoon je waffel houden'

Maurice Steijn heeft Jay Gorter tijdens het trainingskamp van Ajax in Duitsland op zijn donder gegeven. De trainer greep in nadat de 23-jarige keeper zijn beklag deed over een doelpunt van Mohamed Daramy.

Waar de goal volgens Gorter niet had mogen tellen, was Steijn een andere mening toegedaan. De keeper liet vervolgens blijken het niet eens te zijn met zijn trainer. "Jay… JAY! Wat is er nou? Het is gewoon een doelpunt. Nog één keer boos naar me kijken en dan ga je maar naar de andere kant van het veld", riep Steijn volgens Ajax Life naar Gorter.

Daarbij wees de trainer naar de B-ploeg die even verderop aan het trainen was. "Je moet gewoon je waffel houden", kreeg Gorter te horen. De keeper koos 'verstandig eieren voor zijn geld', maar zijn blik zou boekdelen hebben gesproken.

Gorter krijgt deze voorbereiding een nieuwe kans bij Ajax. Vorig seizoen werd hij voor een half jaar verhuurd aan Aberdeen. Door het stoppen van Maarten Stekelenburg en de blessure van Remko Pasveer strijdt Gorter op dit moment alleen met Gerónimo Rulli om een plek onder de lat.