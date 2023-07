Nijland: 'Ik heb een heel hoge pet op van Tadic, maar hier heb ik moeite mee'

Hans Nijland heeft zijn bedenkingen bij de houding van Dusan Tadic. Als algemeen directeur van FC Groningen haalde Nijland de Serviër dertien jaar geleden naar Nederland. Nijland leerde Tadic kennen als een 'modelprof', vertelt hij aan FCUpdate. Op dit moment gooit Tadic echter zijn kont tegen de krib bij Ajax.

De aanvoerder heeft achter de schermen zijn onvrede over de kwaliteit van de selectie laten blijken. Donderdag verscheen hij op De Toekomst voor een gesprek met Sven Mislintat; volgens Voetbal International ging het gesprek over de ontbinding van zijn contract. In gesprek met journalist Mounir Boualin zegt Nijland de huidige ontwikkelingen 'heel bijzonder' te vinden. "Ik ken Tadic hartstikke goed. Ik ken hem als een superprofessional, zou ik bijna willen zeggen. Hij is zeer taakbewust."

"Ik heb hem leren kennen als iemand die zeer loyaal was aan FC Groningen. Ik volg het van een afstand, maar ik lees dat Dusan niet overtuigd zou zijn van de kwaliteit van de selectie van Ajax. Ik heb een heel hoge pet op van Dusan, een geweldige speler en een goed mens, maar ik heb er altijd wat moeite mee als spelers er op deze manier mee omgaan", zegt de langstzittende directeur ooit in Nederland, die in 2019 stopte bij Groningen. "Je hebt een contract, daar staan verplichtingen tegenover. Volgens mij is het nog altijd de directie die bepaalt hoe de selectie eruitziet."

