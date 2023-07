Noa Lang had meteen na vertrek Xavi Simons een verzoek voor Earnest Stewart

Noa Lang werd anderhalve week geleden gepresenteerd door PSV en poseerde trots met technisch directeur Earnest Stewart en het shirt van zijn nieuwe club, waar hij rugnummer 7 kreeg toebedeeld. Na het vertrek van Xavi Simons verandert de situatie echter, op verzoek van de aanvaller die overkwam van Club Brugge.

Lang zag Simons zondagochtend vertrekken uit het trainingskamp dat PSV belegt in Oostenrijk om zijn terugkeer naar Paris Saint-Germain af te ronden. Hoewel zijn vertrek een aderlating voor de Eindhovenaren betekent, zag Lang wél direct een kans. Hij meldde zich spoedig bij Stewart om te vragen of hij het rugnumer 10 over mag nemen, dat is vrijgekomen door het vertrek van Simons. Lang: "Tuurlijk, zo ben ik toch?"

Stewart zegde toe dat Lang van nummer mocht ruilen, geeft de aanvaller aan tegenover de camera's van ESPN. "Het wordt als het goed is snel aangepast", meldt Lang. "Misschien dat ik aankomende wedstrijd nog met 7 speel, dat weet ik eerlijk gezegd niet. Ze hadden de shirts al mee en ik heb een S-je, ik ben niet zo groot."

PSV-supporters die al een Lang-shirt met 7 op de rug hebben aangeschaft hoeven niet te balen dat ze nu een 'verkeerd' nummer op hun rug hebben staan, bezweert Lang bovendien. "Dat regel ik met de club, beloofd", aldus de duurste PSV-aanwinst van deze zomer.