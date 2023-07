Nordin Amrabat licht tipje van de sluier op over mogelijke nieuwe bestemming voor zijn broertje Sofyan

Het lijkt niet meer de vraag óf, maar wanneer Sofyan Amrabat deze zomer van club gaat wisselen. De middenvelder stond na een ijzersterk WK met Marokko al op het punt Fiorentina te verruilen voor FC Barcelona en een paar maanden later lonkt opnieuw een toptransfer. Nordin Amrabat wil niet al teveel kwijt over de toekomst van zijn broertje, maar verklapt wel dat een nieuw avontuur in Europa de voorkeur heeft.

Sofyan Amrabat dacht in januari de overstap te maken naar Barcelona. De Catalanen wilden de middenvelder huren met optie tot koop, maar voor Fiorentina was enkel een definitieve transfer bespreekbaar. Een persoonlijke teleurstelling voor Amrabat, maar de Marokkaans international hield zijn hoofd omhoog en bereikte met Fiorentina de finale van de UEFA Conference League. Nu lijkt zijn transfer er dus wél te gaan komen. De voorbije periode werden onder meer Atlético Madrid en Manchester United genoemd als mogelijke nieuwe bestemmingen.

“Daar wil ik eerlijk gezegd niet teveel over zeggen”, reageert zijn broer Nordin desgevraagd voor de camera van ESPN. “Hij is in gesprek met een paar clubs. Er spelen dingen, maar ik wil daar niet veel over zeggen. Anders krijg je verhalen van ‘zijn broer zegt dit, zijn broer zegt dat’. De toekomst zal spoedig uitwijzen hoe en wat.” Nordin wil niet zeggen met welke clubs Sofyan in gesprek is, maar kan en wil dus wel verklappen dat zijn broertje hoopt op een overstap binnen Europa. De middenvelder van Fiorentina heeft ook aanbiedingen uit Saudi-Arabië op zak. “Zijn plan en intentie is om in Europa te blijven, maar er is ook wel interesse uit Saudi-Arabië. Daar wordt tegenwoordig héél goed betaald.”