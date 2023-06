Amrabat verklapt belletje van Ten Hag en wordt live op tv verrast

Sofyan Amrabat mikt op een club uit de top tien van de wereld, zo laat zijn broer Nordin woensdagavond weten bij ESPN. Nordin is als analist aanwezig bij de Conference League-finale tussen West Ham United en Fiorentina, de club van zijn broertje. Nordin verklapt dat Manchester United-trainer Erik ten Hag in januari contact heeft gezocht met de WK-uitblinker.

Nordin krijgt van Kenneth Perez de vraag of een transfer naar West Ham United een optie is. Hij antwoordt met 'nee'; de Conference League-opponent heeft in januari weliswaar geïnformeerd, maar past niet in het sportieve plaatje dat zijn broer in gedachten heeft. "Hij heeft het goed bij Fiorentina, je gaat niet de middenmoot van Italië inruilen voor de Premier League."

Ook bij een dikke salarisverhoging zou Sofyan niet te porren zijn voor West Ham. "Geld is momenteel niet het belangrijkste voor mijn broertje. Mijn broertje is 26 jaar, hij wil richting de top. Dat geld komt wel. Ik heb een goede naam in Saoedi-Arabië, ik word regelmatig gebeld voor hem, dus hij kan altijd in de toekomst nog in Saoedi-Arabië terecht", lacht Nordin. "Je weet het natuurlijk nooit, het wordt een sterke competitie als je ziet welke namen er allemaal naartoe gaan. Maar mijn broertje heeft nu de intentie om in de top te gaan spelen, volgens mij het liefst in Spanje of Engeland."

Het moet gaan om een 'club uit de top tien van de wereld'. "Ik wil niet arrogant klinken, of dat jullie denken: daar heb je zijn broer met mooie verhalen. Maar na het afgelopen WK weet ik zeker dat hij een club uit de top tien van de wereld aan kan. Er moet wel ergens een plekje vrij komen, het moet passen. Bij Barcelona staat hij hoog in het lijstje, maar jullie kennen de situatie van Barcelona. Er zijn meer clubs geïnteresseerd."

"Vanavond is een mooie mogelijkheid om je aan de wereld te tonen, tegenover Lucas Paquetá en Declan Rice, niet de twee minste middenvelders. Het is een hem om een goede pot neer te zetten en daarna af te wachten wie zich concreet gaat melden", aldus Nordin. "Hij heeft contact gehad met Ten Hag, volgens mij in januari. Maar Ten Hag zoekt nu een spits, dat wil hij eerst. Van daaruit gaat kijken wat er mogelijk is. Maar ik weet dat Ten Hag gecharmeerd van mijn broertje is, hij is onder hem doorgebroken (bij FC Utrecht, red.) en ze hebben een goede relatie, dus wie weet."

Nordin werd aan het eind van het interview verrast door Sofyan, die tussen hem en interviewer Fresia Cousiño Arias kwam staan en een kus gaf aan zijn broer.