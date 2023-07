'Amrabat hakt knoop over toekomst door: clubs uit Eredivisie krijgen nul op rekest'

Nordin Amrabat gaat deze zomer toch niet terugkeren in de Eredivisie. De ervaren aanvaller sprak met meerdere clubs uit Nederland over een rentree, maar kiest voor een langer verblijf in Griekenland. Amrabat gaat zijn aflopende contract bij AEK Athene met een seizoen verlengen.

Dat nieuws werd vrijdagochtend gebracht door Voetbal International. Het medium weet dat Amrabat de afgelopen periode sprak met zeker vier clubs uit de Eredivisie. FC Utrecht, sc Heerenveen, RKC Waalwijk en PEC Zwolle wilden de oud-international van Marokko graag laten terugkeren op de Nederlandse velden. Na gesprekken met AEK heeft Amrabat besloten om toch nog een jaar in Athene te blijven. Daar heeft hij al twee seizoenen achter de rug.

AEK werd afgelopen seizoen kampioen en pakte ook de beker. Amrabat was goed voor acht goals en vier assists in 31 competitiewedstrijden. Door de landstitel mag de Griekse grootmacht na de zomer proberen om het hoofdtoernooi van de Champions League te bereiken. Mede door een blessure van ex-NAC'er Paolo Fernandes kan AEK de diensten van Amrabat goed gebruiken. De club heeft er dan ook alles aan gedaan om de routinier binnenboord te houden.

Amrabat heeft al heel wat avonturen meegemaakt tijdens zijn loopbaan. Hij speelde jaren geleden in Nederland bij FC Omniworld, VVV-Venlo en PSV. Daarna trok hij door Europa en was hij actief bij Kayserispor, Galatasaray, Málaga, Watford en CD Leganés. Ook speelde hij drie seizoenen bij Al-Nassr, de huidige werkgever van Cristiano Ronaldo. De 64-voudig international van Marokko streek in de zomer van 2021 neer bij AEK.