Amrabat kan terugkeren in de Eredivisie, binnenlandse optie voor Diemers en de kassa rinkelt voor NEC

Nordin Amrabat kan zijn loopbaan vervolgen in de Eredivisie. De 36-jarige buitenspeler is transfervrij, staat open voor een terugkeer naar Nederland én staat hoog op het lijstje van sc Heerenveen. Hoewel van een deal nog zeker geen sprake is, weet de Leeuwarder Courant wel dat de aanvaller een serieuze optie is.

In het Abe Lenstra Stadion zien ze hem als serieuze optie om de selectie van het komende seizoen te versterken, zo weet de regionale krant. "Amrabat is naar verluidt topfit, heeft ondanks zijn 36 jaar weinig aan snelheid ingeboet en kan met zijn ervaring van meerwaarde zijn voor jongere spelers", zo omschrijft de LC de interesse van sc Heerenveen in Amrabat, die deze zomer transfervrij is na zijn kampioenschap met AEK Athene.

Met acht doelpunten en vier assists in 24 officiële wedstrijden in de Griekse competitie had Amrabat afgelopen voetbaljaar nog een aardige aandeel in de titel die hij pakte met AEK Athene. Met Alex Timossi en Che Nunnely hebben de Friezen weliswaar al opties aan de rechterflank, maar vooral eerstgenoemde voldoet nog niet aan het gewenste niveau en mag eventueel verkassen. De eerder uitgelekte deal van Charlie Webster komt vrijwel zeker spoedig rond, zo is de verwachting.

Diemers in gesprek met Vitesse

FC Emmen moet alle zeilen bijzetten om het vege lijf te redden als het gaat om Eredivisie-voetbal, maar voor Mark Diemers is de kans groot dat hij komend seizoen sowieso in de Eredivisie speelt. De middenvelder heeft een aflopend contract in Drenthe en is volgens Voetbal International op de radar verschenen bij Vitesse. Daar moet hij de opvolger worden van Matus Bero, die besloten heeft om de club transfervrij te verlaten deze zomer.

Kassa rinkelt voor NEC

NEC heeft de uitgaande transfer van Ibrahim Cissoko bevestigd. De buitenspeler komt uit de eigen jeugdopleiding en wordt opgepikt door het Franse Toulouse. De club waar afgelopen seizoen onder anderen Branco van den Boomen, Stijn Spierings, Zakaria Aboukhlal en Thijs Dallings onder contract stonden betaalt naar verluidt ruim 2,5 miljoen euro voor de buitenspeler. NEC maakt zelf geen transfersom bekend, maar wel dat er een principe-akkoord ligt met de Ligue 1-club.

"Afgelopen seizoen mochten we voor het eerst de snelheid en explosieve dribbels van Cissoko aanschouwen in de Goffert. Ibrahim is een mooi voorbeeld van hoe de jeugdopleiding van onze club jeugdspelers beter en sterker kan maken, zodat ze klaar zijn voor een stap naar het profvoetbal”, stelt technisch directeur Carlos Aalbers. “Vanuit het eerste team kunnen ze een mooie vervolgstap maken. Dat moment is nu hier. We wensen Ibrahim veel succes bij zijn nieuwe club."

Cissoko maakt overstap naar Toulouse FC



Ibrahim Cissoko heeft een principeakkoord bereikt met Toulouse FC en zal komend seizoen uitkomen in de grootste Franse voetbalcompetitie, de Ligue 1.



— N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) June 8, 2023