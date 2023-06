'SC Heerenveen heeft eerste zomeraanwinst op het oog'

SC Heerenveen heeft de eerste zomeraanwinst op het oog. De Friese club heeft belangstelling in de negentienjarige middenvelder Charlie Webster. De multi-inzetbare voetballer staat onder contract bij Chelsea, maar in het Abe Lenstra Stadion hopen ze hem komend jaar verhuren.

Dat schrijven Omrop Fryslân en de Leeuwarder Courant althans. Webster is een jeugdspeler van Chelsea en jeugdinternational van Engeland, maar debuteerde nog niet in de hoofdmacht van The Blues. Gezien alle ontwikkelingen bij de Premier League-club is speeltijd in de komende seizoenen nog niet realistisch.

Afgelopen winter viel de naam van Webster ook al in de Eredivisie, destijds had PSV belangstelling. Dat had te maken met zijn aflopende verbintenis die hij had in deze zomer, maar uiteindelijk verlengde hij toch zijn verbintenis in Londen tot de zomer van 2024. Destijds had Borussia Dortmund ook belangstelling, maar ditmaal lijkt sc Heereenveen de beste papieren te hebben.

Aflopende contracten sc Heerenveen

In de komende zomer lopen de contracten van Joost van Aken, Rami Al-Hajj, Xavier Mous en Timo Zaal af. Met een aantal van hen is de club nog wel in gesprek over een langer verblijf, maar van onder anderen Al-Hajj is een vertrek zeker. Huurlingen Sydney van Hooijdonk en Antoine Colassin keren terug naar hun eigenlijke werkgevers, terwijl voor Thom Haye belangstelling is (Webster zou hem moeten vervangen) en Tibor Halilovic en Rami Kaib mogen verkassen. De koopoptie in het huurcontract van Colassin is te hoog, maar er wordt nog wel gesproken over een nieuwe huurdeal, meldt Voetbal International.