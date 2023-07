Opmerking Rutger Castricum over vrouwenvoetbal valt verkeerd bij Estavana Polman: ‘Nu doe je lelijk’

Tijdens De Oranjezomer heeft Rutger Castricum zijn ongezouten mening gegeven over het niveau van het vrouwenvoetbal. De presentator komt met klare taal, en kan vervolgens niet op bijval rekenen van mede-tafelgast en handbalster Estavana Polman.

In eerste instantie vertelt Helene Hendriks dat zeven van de tien Nederlanders vrouwenvoetbal nog altijd achterstelt ten opzichte van mannenvoetbal. De presentatrice is benieuwd hoe dit zit met handbal, waarna Polman tekst en uitleg doet.

Artikel gaat verder onder video

Nadat Polman een aantal minuten heeft gesproken over de situatie van de handbalwereld, haakt Castricum in. “Handbal is voor mannen in Nederland niet een volkssport, voetbal daarentegen wel. Ik heb 25 jaar gevoetbald en ben nu 44 jaar, maar ik vind het nu best wel lekker om naar vrouwenvoetbal te kijken”, begint hij bij De Oranjezomer. “Omdat ik dan denk: wat zij doen, kan ik ook”, gaat Castricum vervolgens verder, waarna Polman hem met een mond vol tanden aanstaart.

“Dat is wel een beetje lelijk”, antwoordt de handbalster. Castricum probeert vervolgens zijn mening wat te verhelderen. “Dat niveau houd ik nog bij. Vijf keer overspelen, één schot op doel en het is altijd een goal. Ik mag het niet meer zeggen, maar ik kan er niet meer naar kijken” Polman is het hier niet mee eens. “Nu doe je lelijk! Dan zapp je toch lekker verder. Ze (voetbalvrouwen) trainen net zoveel, en met dezelfde energie.”