Pleidooi voor langer verblijf Jorge Sánchez: 'Ajax is ook gek als ze hem laten gaan'

Mike Verweij zou het goed begrijpen als Jorge Sánchez komend seizoen opnieuw voor zijn kans wil gaan bij Ajax. De Mexicaan zou van de Amsterdamse club mogen vertrekken, maar de verwachting van de journalist van De Telegraaf is dat Sánchez bij Ajax blijft.

"Ik denk, en dat zou denk ik ook heel verstandig zijn van Sánchez, dat hij gewoon nog een jaar bij Ajax blijft", geeft de clubwatcher van Ajax aan in de podcast Kick-off van De Telegraaf. "Hij mag weg bij de club, maar Ajax is eigenlijk ook gek dat ze deze speler laten gaan", zegt Verweij. Het afgelopen seizoen werd Sánchez veelvuldig bekritiseerd door de supporters, omdat de vleugelverdediger niet aan de verwachtingen kon voldoen. Verweij zag in het verleden echter meer aanwinsten van Ajax aanpassingstijd nodig hebben.

"Lisandro Martinez kwam in het eerste jaar op de bank terecht. Neres heeft ook het eerste jaar helemaal niet gespeeld", somt Verweij op, die daarnaast aangeeft dat ook Edson Álvarez ook tijd nodig had omdat zijn familie lange tijd niet in Nederland aanwezig was. "Waarom zou Sánchez niet zijn kans kunnen pakken? Het moet allemaal veel beter, laat dat duidelijk zijn. Hij is gewoon volwaardig international van Mexico. Mexico is een groot voetballand en als je daar in de basis staat ben je geen koekenbakker", besluit Verweij.

Sánchez kwam in de vorige zomer voor vijf miljoen euro over van het Mexicaanse América. Vooralsnog is de rechtsback nog niet terug bij de selectie van Maurice Steijn, want hij stond zondagavond nog op het veld in de finale van de Gold Cup. Door een treffer van Feyenoord-spits Santiago Gimenez wist Mexico uiteindelijk te zegevieren en een prijs in de wacht te slepen.