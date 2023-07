Pride-tweet van Ajax verdeelt de supporters: 'Ik schaam me om fan te zijn'

Het Pride Amsterdam Festival is zaterdag begonnen en Ajax wenst iedereen een vrolijk feest toe. De club uit Amsterdam deelde zaterdagochtend een afbeelding met de Andreaskruisen in regenboogkleuren, begeleid met de tekst: "Vrolijke Amsterdam pride iedereen!" De tweet leidt tot gemengde reacties vanuit de achterban.

Volgens sommige fans is het niet aan Ajax om zich uit te laten over pride, al doen internationale topclubs dat steeds vaker. Sommige fans plaatsen zelfs afbeeldingen van brandende regenboogvlaggen.

Artikel gaat verder onder video

Andere fans ergeren zich aan de kritische reacties, die in hun ogen bekrompen zijn. "De haatreacties hieronder bewijzen dat het nog steeds nodig is", klinkt het bijvoorbeeld. Of: "Ik schaam me om voetbalfan te zijn als ik zie wat voor openlijk homofobe reacties dit oproept."