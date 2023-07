PSV-fans balen na vertrek Simons: 'Had je iets slimmer ingeschat'

Ach ach ach Xavi Simons, wat een domme zet. Publiekslieveling in Eindhoven, een bepalende speler, altijd verzekerd van een basisplaats en dan weer kiezen voor 💰 en onzekerheid bij de grootste schijtclub van Europa. Zonde voor alles en iedereen. Had je iets slimmer ingeschat #PSV

Omdat zijn nieuwe manager geld belangrijker vindt dan de kansen van @xavisimons. Dat is het moment waarop hij is gaan twijfelen met deze domme keuze als gevolg.

Dan had hij bij pak ‘m beet Arsenal meer kansen gehad. Zonde.