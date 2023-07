PSV wil nóg meer 'investeringen' doen, maar moet eerst verkopen: 'Essentieel dat hij voor het gewenste bedrag vertrekt'

PSV laat er geen gras over groeien op de transfermarkt. De Eindhovenaren kroonden zich in 2018 voor het laatst tot kampioen van Nederland en zijn er alles aan gelegen om daar komend seizoen verandering in te brengen. Ze kondigden vrijdag de komst van Ricardo Pepi aan en staan op het punt ook Noa Lang te contracteren. Thomas Beelen van PEC Zwolle moet de volgende aanwinst worden. Daarna zal PSV eerst moeten verkopen alvorens de selectie nóg verder te versterken.

De Eindhovenaren deden in de afgelopen winterse transferperiode een jasje uit. PSV nam niet enkel afscheid van Cody Gakpo, die een uitstekende eerste seizoenshelft én een goed optreden tijdens het WK in Qatar bekroonde met een toptransfer naar Liverpool. Ook Noni Madueke trok de deur van het Philips Stadion achter zich dicht voor een avontuur in de Premier League. Hij vertrok naar Chelsea. Met Pepi en Lang heeft PSV - zo goed als - twee nieuwe aanvallers binnen. “Als alles in orde komt heeft PSV in een week tijd zo’n 22 miljoen euro gespendeerd aan twee aanvallers, iets wat nog betaald kon worden door de transfer van Madueke in de afgelopen winter”, schrijft het Eindhovens Dagblad.

De nummer twee van het voorbije seizoen in Nederland hoopt dit weekend ook nog de komst van Beelen af te ronden. De huidige verdediger van PEC Zwolle moet naar verluidt tussen de 2,5 en 3 miljoen euro kosten. “Verwacht wordt dat PSV dit weekend de zaak in orde kan maken, hoewel ook Feyenoord nog op de achterhand meekijkt”, klinkt het. “PSV heeft deze transferperiode met de verkopen van Jenson Seelt (2 miljoen) en Érick Gutiérrez (5,5 miljoen) ook al een bedrag opgehaald, waardoor de komst van Beelen eveneens prima te financieren is.” De Eindhovenaren zullen na de eventuele komst van Beelen nog niet klaar zijn op de transfermarkt. Maar voor verdere versterking van de selectie zullen er eerst uitgaande transfers moeten plaatsvinden.

“Op het middenveld en achterin wil PSV ook nog investeringen doen, maar dan is het wel essentieel dat Ibrahim Sangaré voor het gewenste bedrag (37 miljoen euro) vertrekt”, schrijft het ED. Sangaré kon vorig jaar rekenen op belangstelling uit de Premier League, maar koos voor een langer verblijf in Eindhoven. De interesse voor hem lijkt nu nog op gang te moeten komen. “Hoewel zeker wordt verwacht dat dit gaat gebeuren, was er tot afgelopen week nog geen nieuws te melden rondom de Ivoriaan.” PSV lijkt deze zomer ook afscheid te gaan nemen van Timo Baumgartl, terwijl ook André Ramalho wordt gelinkt aan een vertrek uit Eindhoven. “In ieder geval één topverdediger aantrekken, zou gezien de prestaties in de afgelopen jaren logisch zijn.”

Na de komst van Pepi en Lang hoopt PSV Xavi Simons te overtuigen van een langer verblijf in Eindhoven. De aanvallende middenvelder heeft volgens informatie van FCUpdate-journalist Mounir Boualin al zijn jawoord gegeven aan de nummer twee van de Eredivisie in het afgelopen seizoen. Dat vertelde de verslaggever in de FCUpdate Podcast, die via deze link óf hieronder te beluisteren is.