'Quilindschy Hartman verschijnt op verlanglijstje van club uit de Premier League'

Quilindschy Hartman wordt in de gaten gehouden door West Ham United. De club uit Londen is op zoek naar een linkervleugelverdediger en heeft de smaakmaker van Feyenoord op het lijstje staan. Hartman is echter niet de eerste optie voor de ploeg van manager David Moyes.

West Ham ziet in Adrien Truffert namelijk de meest geschikte aanwinst voor de positie van linksback, zo weet het Engelse medium Daily Mail. Hij staat momenteel nog tot medio 2025 onder contract bij Stade Rennes in de Ligue 1. De 21-jarige jeugdinternational van Frankrijk lijkt echter snel een telefoontje van West Ham te kunnen verwachten en datzelfde geldt voor zijn club.

Artikel gaat verder onder video

Truffert is momenteel geblesseerd en dus heeft West Ham naar verluidt een lijstje opgesteld met alternatieven. Daarop zou naast Hartman ook Cameron Pring van Bristol City staan. De 21-jarige Hartman brak vorig seizoen door in De Kuip en is inmiddels een vaste waarde voor trainer Arne Slot. Het jeugdproduct van de Rotterdammers heeft nog een contract tot medio 2025.

De supporters van West Ham maakt zich inmiddels zorgen over het gebrek aan aanwinsten. Naar verluidt hebben the Hammers aangeklopt voor Harry Maguire, James Ward-Prowse, Scott McTominay, Ian Maatsen en Ajax-sterkhouder Edson Álvarez. De aanbiedingen lieten hun werkgevers echter koud. De club heeft nog een maand om alsnog wat slagen te slaan op de transfermarkt.